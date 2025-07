Tour de France 2025 Evenepoel vince la crono La quinta tappa in 5 foto

Il Tour de France 2025 si infiamma con un sorpasso epico! Remco Evenepoel, il campione del mondo a cronometro, domina la quinta tappa di Caen con una performance da record, portando a casa la vittoria in 36’42” a 54 km/h di media. La sua vittoria non solo conferma il suo talento, ma riscrive le gerarchie di questa edizione, mentre Pogacar conquista la maglia gialla. Ecco le cinque foto che raccontano questa emozionante giornata.

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ha vinto la quinta tappa del Tour de France, la cronometro di 33 km con partenza e arrivo a Caen. Il campione del mondo a crono ha completato la propria prova in 36’42”, a una media di 54 kmh, precedendo di 16? Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), che conquista la maglia gialla di leader sfilandola dalle spalle di Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), lontano dai migliori, e quella verde a punti sottraendola a Jonathan Milan (Lidl-Trek). Terza piazza per l’italiano Edoardo Affini (Visma-Lease a bike), arrivato a 33 secondi dal campione belga. Giornata da dimenticare invece per Jonas Vingegaard: il capitano della Visma-Lease a bike ha perso 1’21” da Evenepoel e oltre un minuto dal suo grande avversario per la vittoria finale Pogacar. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tour de France 2025, Evenepoel vince la crono. La quinta tappa in 5 foto

In questa notizia si parla di: tour - france - evenepoel - vince

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

TOUR DE FRANCE PHILIPSEN LA PRIMA MAGLIA GIALLA EVENEPOEL E ROGLIC GIÀ IN RITARDO Prima tappa dedicata ai velocisti con i 184 km intorno a Lille ma attenzione, il vento potrebbe essere un fattore determinante. Prima parte caratterizzata Vai su Facebook

Il belga vince in volata la prima tappa del Tour, di prepotenza. A Lille succede subito di tutto: Pogacar e Vingegaard staccano Roglic ed Evenepoel, Ganna si ritira infortunato post caduta, Milan si impone nella volata del gruppo inseguitore Vai su X

Tour: Evenepoel vince la crono, Pogacar in giallo; Evenepoel re della crono a Caen, ma Pogacar è in maglia gialla! Batosta Vingegaard; Remco Evenepoel si aggiudica la quinta tappa del Tour de France, Tadej Pogacar vola in maglia gialla.

Tour de France: Evenepoel vince la crono, Pogacar in maglia gialla, terzo Affini. Che batosta per Vingegaard - Remco Evenepoel non delude le attese e vince la prima cronometro di questo Tour de France, l’unica pianeggiante. Riporta ilfattoquotidiano.it

Tour de France: Evenepoel vince la quinta tappa, Pogacar vola in maglia gialla - Il campione del mondo e olimpico contro il tempo si è dimostrato il più forte tagliando il tragu ... Secondo msn.com