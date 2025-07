Tour de France 2025 Tadej Pagacar | Sono soddisfatto della mia cronometro sto superando le mie aspettative

La frazione di Caen ha regalato emozioni e sorprese al Tour de France 2025, con Remco Evenepoel che si impone con autorità e Tadej Pogacar che supera le aspettative. Il campione del mondo a cronometro dimostra di essere in grande forma, mentre il giovane sloveno conferma il suo talento e determinazione. La corsa si infiamma: la battaglia per il tricolore è più avvincente che mai, promettendo una seconda metà di gara ricca di colpi di scena e sfide epiche.

Si è appena conclusa con la vittoria di Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) la quinta tappa del Tour de France 2025. Il campione del mondo a cronometro ha dominato sul suo campo preferito, chiudendo i 33 chilometri di Caen con il crono di 36’42”. Il belga riscatta così un inizio non perfetto e si rilancia anche in classifica generale. Conclude la cronometro al secondo posto Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), che si ferma a 16 secondi dalla vittoria. 36’58” il tempo dello sloveno che, da oggi, è la nuova maglia gialla della Grande Boucle. Completa il podio uno splendido Edoardo Affini (Team Visma Lease a Bike) a soli 33 secondi da Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Tadej Pagacar: “Sono soddisfatto della mia cronometro, sto superando le mie aspettative”

In questa notizia si parla di: cronometro - tour - france - tadej

Tour de France 2025: le 21 tappe e le stellette di difficoltà. 44 km a cronometro - La Grande Boucle 2025 si prepara a infiammare le strade con 21 tappe mozzafiato e una cronometro di 44 km, promettendo emozioni e sfide epiche.

L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel: ha vinto la 5a tappa del Tour de France 2025, la cronometro di Caen. Tadej Pogacar, secondo, è la nuova maglia gialla. Jonas Vingegaard ha perso oltre un minuto dallo sloveno. Di @Giostuzzi Vai su X

Tour de France, al belga Remco Evenepoel la cronometro di 33 km con partenza e arrivo a Caen. Secondo Tadej Pogacar a 16" dal vincitore. Lo sloveno riconquista a Maglia Gialla strappandola a Mathieu van der Poel Segui ogni tappa in diretta streaming Vai su Facebook

Tour de France, al belga Remco Evenepoel la cronometro di 33 km con partenza e arrivo a Caen - 5° tappa: la cronaca testuale; Evenepoel re della crono a Caen, ma Pogacar è in maglia gialla! Batosta Vingegaard; Tour de France 2025: tutti i risultati delle tappe e la classifica generale | LIVE.

Tour de France, la cronometro di Caen è di Remco Evenepoel, Tadej Pogacar maglia gialla - Step campione del mondo della specialità Remco Evenepoel ha vinto la cronometro di 33 chilometri con partenza e arrivo a Caen, quinta tappa del Tour de France. Riporta msn.com

Tour de France: Evenepoel vince la crono, Pogacar in maglia gialla, terzo Affini. Che batosta per Vingegaard - Remco Evenepoel non delude le attese e vince la prima cronometro di questo Tour de France, l’unica pianeggiante. Come scrive ilfattoquotidiano.it