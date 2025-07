Incendio di sterpaglie lungo via di Fabbrica a Peccioli

Un pomeriggio movimentato a Peccioli, dove un incendio di sterpaglie lungo via di Fabbrica ha rischiato di propagarsi rapidamente. Grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate in tempo, evitando danni maggiori e garantendo la sicurezza della comunità . Un esempio di come la prontezza possa fare la differenza in emergenze ambientali.

In via di Fabbrica a Peccioli, nel pomeriggio di oggi 9 luglio, si è verificato un incendio di sterpaglie. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 15.40 per estinguere le fiamme, che si erano innescate ai lati del dislivello della strada. Hanno così evitato che il fuoco si propagasse. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

