Crollo da Essenza | la procura dispone una consulenza sui lavori Autopsia sul corpo di Mara Severin

Il dramma di Terracina scuote la comunità: il crollo del solaio dell’Essenza ha tragicamente portato alla perdita di Mara Severin, giovane e promettente sommelier. La procura disporrà una consulenza tecnica per accertare le cause dell’incidente e garantire giustizia. Mentre proseguono le indagini, si intensificano gli sforzi per fare luce su un evento che ha scosso tutti noi, auspicando che si faccia piena chiarezza.

Proseguono le indagini per chiarire le cause del crollo del solaio del ristorante Essenza, a Terracina, che ha provocato diversi feriti e la morte della giovane sommelier Mara Severin. La procura di Latina disporrà una consulenza per verificare lo stato del ristorante di via Cavour. I pubblici. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Mara Severin morta nel crollo al ristorante Essenza a Terracina, chi era la sommelier del locale stellato - Mara Severin, giovane sommelier di 31 anni, ha perso la vita nel tragico crollo del tetto del ristorante Essenza a Terracina.

Mara Severin è morta a 31 anni travolta dal tetto del ristorante dove lavorava. La tragedia è avvenuta ieri sera, intorno alle 21.30, all'interno del ristorante stellato Essenza di Terracina (Latina), a due passi da via Roma, il centro della cittadina balneare. Mara er Vai su Facebook

Crollo al ristorante, Terracina si commuove e si interroga sulle cause - Gli approfondimenti della Procura si concentrano sui problemi strutturali, addetti e sindacati chiedono maggiore attenzione alla sicurezza ... Secondo rainews.it

Terracina, il pm affida la perizia per capire le cause del crollo del soffitto di «Essenza». Autopsia sul corpo di Mara Severin - Sotto la lente alcuni lavori di ristrutturazione recentemente effettuati. Da roma.corriere.it