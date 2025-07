Incubo nel centro di Palermo baby gang terrorizzava turisti con rapine e furti

Nel cuore pulsante di Palermo, un incubo si è materializzato tra rapine e furti messi a segno da una baby gang. Tre giovani egiziani sono stati ora arrestati, portando alla luce un'oscura realtà che ha terrorizzato turisti e cittadini nel centro storico. Una vicenda che mette in evidenza l’urgenza di contrastare la microcriminalità e restituire sicurezza alle strade della città.

