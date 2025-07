Perché Sinner indossa un manicotto contro Shelton e a cosa servono i bendaggi che nasconde

Perché Jannik Sinner indossa un manicotto contro Shelton? Durante i quarti di Wimbledon, il giovane talento ha scelto questa protezione per sostenere il gomito leggermente infortunato, riducendo il dolore e prevenendo ulteriori danni. I bendaggi nascosti sotto il manicotto servono a stabilizzare l’articolazione, offrendo comfort e sicurezza durante il difficile match. Scopriamo insieme i segreti di questa strategia di protezione e come può fare la differenza in campo.

Jannik Sinner nella partita dei quarti di Wimbledon ha utilizzato un manicotto per proteggere il gomito leggermente infortunato. Sotto al manicotto c'era un bendaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: manicotto - sinner - indossa - shelton

È in corso l’allenamento di Sinner, indossa un manicotto bianco per proteggere il gomito (Sky) - L’Italia del tennis respira a fatica mentre Jannik Sinner si prepara in campo, proteggendo il gomito con un manicotto bianco durante l’allenamento.

Perché Sinner indossa un manicotto contro Shelton e a cosa servono i bendaggi che nasconde; Come sta Sinner, le condizioni prima della partita con Shelton a Wimbledon: ha un tutore al braccio; Sinner ha bisogno di lui, a Wimbledon arriva il dottor Ceccarelli: c’è lavoro da fare.

Perché Sinner indossa un manicotto contro Shelton e a cosa servono i bendaggi che nasconde - Jannik Sinner nella partita dei quarti di Wimbledon ha utilizzato un manicotto per proteggere il gomito leggermente infortunato ... Secondo fanpage.it

Wimbledon, in campo Sinner-Shelton 6-6 nel primo set DIRETTA - 2 Sinner mantiene ancora una volta il servizio a zero: 6- Come scrive ansa.it