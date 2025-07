Libia emesso un ordine di comparizione per Almasri

Situazioni di alta tensione e questioni legali complesse si intrecciano nel caso di Osama Najim Almasri, coinvolto in un procedimento giudiziario in Libia per gravi violazioni dei diritti umani. Mentre Piantedosi viene respinto a Bengasi, l’attesa si fa intensa per le sorti di Almasri, che potrebbe affrontare un lungo percorso legale. La vicenda mette ancora una volta sotto i riflettori le sfide della giustizia internazionale e nazionale.

Mentre Piantedosi è respinto a Bengasi, Osama Najim Almasri potrebbe ora dover affrontare un procedimento giudiziario in Libia. Le autorità di Tripoli hanno infatti emesso un ordine di comparizione nei suoi confronti, collegato alle imputazioni contenute nel mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale. Le contestazioni riguardano una lunga serie di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui omicidio, tortura, stupro, trattamenti disumani e detenzione arbitraria, riconducibili alla categoria dei crimini contro l’umanità . Almasri è stato già stato sottoposto a un interrogatorio il 28 aprile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Libia, emesso un ordine di comparizione per Almasri

