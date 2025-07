Wimbledon Sinner supera Shelton in tre set e vola in semifinale

Dopo un percorso segnato da infortuni e delusioni, Jannik Sinner ha ritrovato la sua forza a Wimbledon, superando Shelton in tre set e volando in semifinale. La sua determinazione e talento sono più forti che mai, dimostrando di essere pronto a conquistare i palcoscenici più prestigiosi. La corsa dello straordinario giovane talento italiano continua: cosa ci riserverà questa prestigiosa campagna?

Messo alle spalle l’ infortunio al gomito che aveva fatto pensare a un clamoroso forfait, messa alle spalle la pessima prestazione contro Dimitrov, che prima di uno strappo ai pettorali conduceva per due set a zero negli ottavi di finale, Jannik Sinner è tornato lo schiacciasassi di sempre e nei quarti di finale di Wimbledon ha sconfitto in tre set Ben Shelton, che al turno precedente aveva fatto fuori Lorenzo Sonego, con un agevole 7-6, 6-4, 6-4. Il numero uno al mondo attende in finale il vincente tra Flavio Cobolli e Nole Djokovic. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon, Sinner supera Shelton in tre set e vola in semifinale

