Roma si accende di speranza con la nascita di Dedalo, il nuovo Osservatorio permanente sui NEET in Italia ideato da Fondazione Gi Group. Un'iniziativa che mira a mettere in luce e affrontare le sfide dei giovani inattivi, coinvolgendo istituzioni di rilievo come la Camera dei Deputati e l'INPS. Con un occhio attento al futuro, Dedalo si propone di essere un punto di riferimento strategico per promuovere soluzioni concrete.

Roma, 9 lug. (askanews) - E' stato presentato a Roma Dedalo, l'Osservatorio permanente sui NEET in Italia Ideato da Fondazione Gi Group. Nel corso dell'incontro promosso dal Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Walter Rizzetto, a cui hanno partecipato, fra gli altri, la Viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci e il Presidente dell'INPS Gabriele Fava, è stata presentata la prima edizione dello studio sui giovani tra i 15 e i 34 anni che non lavorano e non sono inseriti in un percorso di istruzione o formazione. Sono più di 2.000.000 i NEET italiani e grazie a Fondazione Gi Group d'ora in poi ci sarà un osservatorio e un laboratorio nazionale per studiare e comprendere le cause profonde dell'allontanamento dei giovani dai percorsi scolastici, formativi e dal mondo del lavoro e per mappare e far conoscere le progettualità attivate nei territori e stimolare iniziative di contrasto e prevenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nasce Dedalo, Laboratorio permanente sui NEET in Italia

