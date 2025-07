Quando gioca Sinner contro Djokovic o Cobolli in semifinale a Wimbledon data e orario dell'incontro

Il grande spettacolo di Wimbledon sta per raggiungere il suo apice! Venerdì 11 luglio, Jannik Sinner si prepara a sfidare uno tra Novak Djokovic e Francesco Cobolli nella tanto attesa semifinale. Un match imperdibile che potrai seguire in diretta su Sky, promettendo emozioni e colpi da capogiro. Non perdere questa occasione di vivere da vicino un momento storico del tennis italiano!

Jannik Sinner tornerà in campo venerdì 11 luglio per giocare la semifinale di Wimbledon, la disputerà contro Djokovic o Cobolli. L'incontro si potrà seguire su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - djokovic - cobolli - semifinale

Wimbledon, oggi non solo Sinner: il sabato degli italiani e di Djokovic – Diretta - Oggi a Wimbledon gli italiani scrivono un capitolo emozionante nel terzo turno, tra debutti promettenti e sfide di livello mondiale.

#Juorno #Wimbledon, #Alcaraz in #semifinale, #Sinner in fors per l’infortunio, domani #Cobolli contro #Djokovic Vai su X

Chiamata per le semifinali a Wimbledon Jannik Sinner Ben Shelton Flavio Cobolli Novak Djokovic Vai su Facebook

Wimbledon. Sinner in semifinale: Shelton battuto 7-6, 6-4, 6-4. Cobolli-Djokovic: 7-6 - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Cobolli-Djokovic LIVE: un set pari; Sinner gioca con braccio fasciato. Il primo set va all’azzurro contro Shelton.

Wimbledon: in campo Sinner-Shelton 3-0 (7/6 -6/4 - 6/4). Cobolli-Djokovic 1-0, si gioca il secondo: 2-5 LIVE - 1 al momdo ha battuto in tre set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 7- Scrive ansa.it

Wimbledon. In campo Sinner avanti 2-0 su Shelton: 7-6, 6-4. Sul centrale Cobolli-Djokovic - Il tennista italiano si avvicina così al passaggio alle semifinali. Segnala msn.com