Caso Bibbiano cadono quasi tutte le accuse | tre condanne con pena sospesa assoluzioni e prescrizioni

Il caso Bibbiano, dopo anni di accuse e polemiche, vede cadere quasi tutte le imputazioni: tre condanne con pena sospesa, assoluzioni e prescrizioni. I legali della principale imputata commentano: "Ora sappiamo che non rubavano bambini, ma la distruzione mediatica resta un danno irreparabile." Un pronunciamento che riaccende il dibattito sulla giustizia e sull’impatto dei media in casi delicati come questo.

I legali della principale imputata: "Ora sappiamo che non rubavano bimbi ma rimane distruzione mediatica".

IL CASO BIBBIANO Retromarcia Pd. Restituita la tessera all’ex sindaco - Dopo anni di polemiche e inchieste, Andrea Carletti torna ufficialmente nel cuore del PD, riaccogliendo la sua tessera con un gesto di ripartenza e speranza.

