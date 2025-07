Calciomercato Inter intesa con lo Spezia per alcuni scambi? Tanti i nomi discussi con il ds Stefano Melissano

Il calciomercato dell'Inter si accende con trattative serrate e incontri strategici. Oggi, il direttore sportivo Stefano Melissano dello Spezia ha incontrato i vertici nerazzurri per discutere di scambi e collaborazioni future, alimentando il fermento tra le due società. Tra i nomi sul tavolo ci sono diverse opzioni e possibilità che potrebbero rivoluzionare la prossima stagione. Ecco tutte le ultime novità di mercato che potrebbero segnare un nuovo capitolo per l’Inter.

Calciomercato Inter, si tratta con il direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano per un importante scambio: le ultime. Questa mattina il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, ha incontrato i dirigenti dell' Inter per fare il punto sul mercato tra i due club, focalizzandosi sia sulle operazioni passate, in particolare su Francesco Pio Esposito, sia sulle possibili nuove collaborazioni per la prossima stagione. Tra le trattative in corso spiccano diversi nomi di giovani promesse e calciatori con esperienza in Serie B, con l'obiettivo di rafforzare la rosa ligure in vista della prossima annata.

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l'Inter - Francesco Esposito, classe 2005, sta vivendo una stagione straordinaria con lo Spezia, dove ha siglato 17 gol in Serie B.

