Traffico Roma del 09-07-2025 ore 18 | 30

Buon pomeriggio dalla redazione di Luceverde Lazio: si prospetta un pomeriggio intenso sulle strade di Roma, con 4 km di coda tra Roma Sud e Roma Est in direzione Firenze a causa di lavori e incidenti. La situazione si aggrava anche sull'uscita di Roma verso L'Aquila, rendendo indispensabile pianificare in anticipo i propri spostamenti. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per affrontare al meglio questa giornata di traffico.

Luceverde Lazio Buon pomeriggio dalla redazione Bentrovati permangono disagi sull'autosole dove ci sono 4 km di colonna tra Roma sud e Roma Est in direzione di Firenze Sono in corso dei lavori di ripristino della sede stradale già danneggiata da un incidente abbiamo rallentamenti con code anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila in uscita da Roma a complicare la situazione la presenza di lavori in corso all'altezza di Tor Cervara traffico congestionato sulla Tiburtina 3 Setteville Tivoli Terme nelle due direzioni sul raccordo anulare per traffico intenso Code in carreggiata interna tra le uscite sessionaria e a partire dalla Nomentana allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti dal vivo con la Roma Fiumicino all'uscita Tuscolana incidente sulla Pontina Attenzione ci sono incolonnamenti tra l'uscita Laurentina Ardea e Aprilia in direzione di Latina lavori notturni in sull'autosole dalle ore 22 chiusura dell'autostrada Roma nord Guidonia Montecelio in direzione di Napoli il traffico proveniente da Firenze Sara deviato Roma nord orari apertura domani mattina alle 6 sulla A1 Roma Napoli dalle ore 22 di questa sera e fino alle ore 5 di domani mattina chiuso il casello di Valmontone per uscire dall'autostrada per le prove niente da Napoli e tutto grazie per l'ascolto un servizio alcuna dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-07-2025 ore 18:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Ingorgo di cantieri: code e disagi. Sbarrato un accesso a Collevario: Gestione sbagliata dei lavori; Strade chiuse senza preavviso e chilometri di code: mattina di traffico infernale a Balduina; Asfalto in autostrada danneggiato dalla pioggia, lavori urgenti dopo Firenze Sud: traffico in tilt e lunghe code.

Ingorgo di cantieri: code e disagi. Sbarrato un accesso a Collevario: "Gestione sbagliata dei lavori" - rotatoria davanti alla zona commerciale di via Roma è scattata lunedì per consentire i lavori ... Lo riporta msn.com