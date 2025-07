Da capannone in disuso a polo d' eccellenza | inaugurato l' Innovation Centre di Mbt Climate

Da un capannone abbandonato a un polo di eccellenza innovativa: oggi, a Padova, si inaugura l’Innovation Centre di Mbt Climate, un centro di riferimento internazionale per la ricerca nel settore HVAC e della qualità dell’aria. Un progetto che segna un passo avanti verso soluzioni sostenibili e all’avanguardia, pronti a rivoluzionare il modo di vivere e respirare. La trasformazione è solo all’inizio...

È stato inaugurato oggi, mercoledì 9 luglio, a Padova il nuovo Innovation Centre di Mbt Climate, punto di riferimento internazionale per la ricerca e sviluppo nel mercato Hvac (riscaldamento, ventilazione e condizionamento) e della qualità dell'aria. Mbt (Midea Business Technology) Climate è il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

