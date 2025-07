LIVE Cobolli-Djokovic 7-6 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | serve prima il romano nel 2° set

Un live emozionante tra Cobolli e Djokovic si svolge a Wimbledon 2025, con momenti di grande suspense e capovolgimenti di fronte. La sfida tra il talento romano e il campione serbo tiene gli appassionati incollati allo schermo, pronti a scoprire chi trionferà in questa battaglia epica. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni singolo punto come se foste in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON 2-1 ACE (7°)! Serve prima il romano nel 2° set! 40-15 Rosicchia un quindici il serbo. Sarebbe la terza volta che risale dal 40-0 per Cobolli, il romano ha sempre vinto il gioco. 40-0 Slice che Djokovic riesce a toccare, nulla più! 30-0 Dritto vincente di Cobolli! Come sta giocando! 15-0 Altro errore di rovescio di Djokovic. 1-1 A zero il serbo. Adesso alzerà ancor di più i rischi. 40-0 Ace (5°). 30-0 Servizio e dritto al volo. 15-0 Servizio vincente Djokovic. 1-0 AAAACCEEEEE (6°)! 40-30 Erroraccio di rovescio nello scambio di Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic 7-6, 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: serve prima il romano nel 2° set

In questa notizia si parla di: diretta - serve - prima - romano

LIVE Musetti-Zverev 5-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il tedesco serve per restare nel set - Segui la diretta di Roma 2025 con il match tra Zverev e Musetti. Il tedesco, attualmente al numero 2 ATP, sta lottando per restare nel set contro il talento italiano.

La prima ora sarà dedicata alle interrogazioni: recupero del Teatro Romano, interventi edilizi in Maddalena e la mancata iscrizione del Brescia Calcio al prossimo campionato Vai su Facebook

LIVE Cobolli-Cilic 6-4, 6-4, 6-7, 7-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro fa la storia!; LIVE Cobolli-Mensik 6-2, 6-4, 6-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: romano in ottavi dominando, è in top20!; Le notizie sull'elezione del nuovo pontefice di mercoledì 7 maggio.

Ranieri diretta prima di Torino-Roma: segui la conferenza live - MSN - Roma Alle 12:30 l'ultima conferenza stampa di Claudio Ranieri da allenatore. Riporta msn.com

DIRETTA/ Roma Inter Primavera (risultato finale 2-2): grande rimonta nerazzurra! (3 maggio 2025) - IlSussidiario.net - La prima ospita la seconda in questo big match valevole per la diretta Roma Inter Primavera, in programma sabato 3 maggio 2025 alle ore 11:00. Scrive ilsussidiario.net