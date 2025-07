Scoppia un incendio in un appartamento in corso Giulio Cesare | tratta in salvo un' anziana

Un drammatico incendio sconvolge Corso Giulio Cesare a Torino, coinvolgendo un appartamento al secondo piano. Fumo nero e fiamme si levano minacciose da un edificio in pieno centro, ma il coraggio degli operatori dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in salvo un'anziana residente. La comunitĂ resta in attesa di chiarimenti sulla causa di questa notte di paura, mentre le operazioni di soccorso continuano senza sosta.

Fumo nero e fiamme da un appartamento al secondo piano di un palazzo in corso Giulio Cesare 9, angolo via Vittorio Andreis, a pochi passi dal centro di Torino. Al momento non è chiara la dinamica nĂ© l'origine delle fiamme che sarebbero divampate dall'interno di una delle abitazioni da cui è stata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

