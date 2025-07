Pediatri il 13 luglio fine servizio per la dottoressa Greco Al momento nessun medico per sostituzione

L'ASL di Piacenza annuncia con rammarico la fine del servizio della dottoressa Chiara Greco, pediatra di famiglia, a partire dal 13 luglio. Dopo un mese e mezzo di sostituzione, non è ancora stato individuato un nuovo medico per coprire questa importante figura sanitaria. La situazione evidenzia le sfide attuali nel reperimento di professionisti qualificati, lasciando in forse il futuro assistenziale dei piccoli pazienti.

Dal 13 luglio la dottoressa Chiara Greco, pediatra di famiglia con ambulatorio a Piacenza, che da circa un mese e mezzo stava sostituendo la dottoressa Laura Zanolli, non sarĂ piĂą in servizio. A comunicarlo L'Asl. «Nonostante siano stati fatti numerosi tentativi, portati avanti fino a ora -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

