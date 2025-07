Mattarella riceve Zelensky al Quirinale

Al Quirinale, il cuore dell’Italia si è aperto nuovamente a Zelensky, rafforzando un legame di amicizia e solidarietà tra i due paesi. La visita del Presidente ucraino, accolto con calore dal Presidente Mattarella, sottolinea l’impegno italiano nel sostenere l’indipendenza e sovranità dell’Ucraina in un momento cruciale. Un incontro che testimonia come la diplomazia possa essere un potente strumento di pace e collaborazione.

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 La visita del Presidente Zelensky accolto al Quirinale dal Presidente Mattarella. “Benvenuto in questo Palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranita' e all'integrita' territoriale dell'Ucraina", ha detto il Presidente Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella riceve Zelensky al Quirinale

In questa notizia si parla di: mattarella - zelensky - quirinale - riceve

Mattarella, Vance, Zelensky e la presidente del Perù tra le autorità alla messa di papa Leone - In occasione della messa di Papa Leone, si riuniranno 156 delegazioni, tra cui il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Perù.

Mattarella riceve al Quirinale Zelensky:”Pieno,costante e inalterato sostegno dell’Italia a Kiev. La nostra ammirazione per il comportamento del popolo ucraino”.Zelensky e’stato ricevuto a Castel Gandolfo anche dal Papa. Il Vaticano pronto ad ospitare negozia Vai su X

Mattarella riceve Zelensky: Pieno sostegno dall'Italia all'indipendenza di Kiev. L'Ucraina nell'Ue - Domani anche Kellogg alla call della Coalizione dei Volenterosi, è la prima volta per gli Usa; Mattarella riceve Zelensky al Quirinale; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mattarella riceve Zelensky: “Pieno sostegno a Kiev”.

Mattarella riceve Zelensky al Quirinale - “Benvenuto in questo Palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sost ... Riporta ilgiornale.it

Mattarella riceve Zelensky: 'La posizione dell'Italia è ferma, pieno sostegno' - "Benvenuto in questo palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale ... Come scrive ansa.it