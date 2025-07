Radio Goal – Nunez ha un fisico impressionante ed è in gran forma la rosa del Napoli è importantissima

Su Darwin Nunez, il talento e la potenza si fondono in un fisico impressionante che incanta i tifosi del Napoli. La rosa partenopea, al massimo della forma, si distingue per importanza e qualità. È un momento cruciale per il club, con commentatori esperti come Coito, Iachini e Reja pronti a condividere analisi e opinioni. Scopriamo insieme cosa rende questa squadra così speciale e quali sono le strategie per il futuro.

Coito, Iachini, Villa, Reja, Montefusco, Formisano, Kesapli, Marinelli sono intervenuti a Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli e di altro. Questi i loro interventi riportati da GBT: Fabian Coito, ex CT sia della Nazionale Under 20 dell’Uruguay che della Nazionale maggiore uruguaiana nel 2018, ha rilasciato un’ intervista a KissKissNapoli.it. “Su Darwin Nunez va fatto un discorso chiaro: in base alle sue caratteristiche tecnico-tattiche ed anche personali, ha bisogno di determinate condizioni per potersi esprimere al meglio. Prima di tutto ha bisogno di star bene fisicamente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Radio Goal – Nunez ha un fisico impressionante ed è in gran forma, la rosa del Napoli è importantissima

