Giugliano al via i lavori al Corso Campano da parte della proprietà

Giugliano dà finalmente il via ai lavori di messa in sicurezza al Corso Campano, restituendo sicurezza e vitalità a un cuore pulsante del centro storico. Dopo settimane di attese, polemiche e disagi, la proprietà privata ha avviato gli interventi necessari per riqualificare l’area e riaprire al traffico. Un segnale di rinascita che ridarà fiato alle attività locali e rassicurerà residenti e commercianti. Giugliano, al via…

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza al Corso Campano al palazzo pericolante che aveva portato alla chiusura al traffico dell’arteria del centro storico. L’intervento, tanto atteso da residenti e commercianti della zona, è stato avviato già da qualche giorno direttamente dalla proprietà privata dell’edificio, dopo settimane di disagi e polemiche. Giugliano, al via . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, al via i lavori al Corso Campano da parte della proprietà

