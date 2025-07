Calciomercato Fiorentina | Mandragora verso il rinnovo Decade un obiettivo

Il calciomercato della Fiorentina si anima con novità importanti: Mandragora si avvicina al rinnovo, togliendo un obiettivo dalla lista in entrata. La Viola si prepara alla prossima stagione con un mercato intenso e strategico, tra trattative in corso e decisioni cruciali. Ma cosa riserverà il futuro dei toscani? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti più recenti e dettagliati.

in entrata per la Viola. Le ultime sul futuro di Dodo Il calciomercato della Fiorentina secondo Sky Sport vive ore di grande fermento, con la dirigenza viola impegnata su più fronti per definire la rosa della prossima stagione. Dopo i primi acquisti, il club lavora sia sulle trattative in entrata

Calciomercato Fiorentina, nel mirino Nadir Zortea per rinforzare ulteriormente la fascia. L’indiscrezione - Nel calciomercato della Fiorentina, Nadir Zortea si profila come obiettivo principale per potenziare la fascia.

