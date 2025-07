Calciomercato Inter pronto un nuovo colpo in uscita verso il Belgio? Le ultime novità sul giovane nerazzurro

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con una nuova possibile uscita: Yvan Maye, giovane difensore francese e campione d’Italia con la Primavera nerazzurra, è vicino a un prestito in Belgio. Il Westerlo, club in forte crescita nella Jupiler Pro League, ha fatto un’offerta ufficiale, puntando a valorizzare il talento del promettente nerazzurro. I prossimi giorni saranno decisivi per scoprire se questa sarà la mossa giusta per il futuro di Maye.

Calciomercato Inter, Yvan Maye verso il prestito in Belgio: offerta ufficiale dal Westerlo per il difensore francese. Il giovane difensore francese Yvan Maye, classe 2006 e fresco campione d'Italia con la Primavera nerazzurra, potrebbe presto proseguire il suo percorso di crescita professionale in Belgio. Nelle ultime settimane, infatti, il Westerlo, club emergente della Jupiler Pro League, ha presentato un'offerta formale all' Inter per il prestito del centrale difensivo, con diritto di riscatto. Questa proposta rappresenta un'importante opportunità per Maye, chiamato a mettere minuti e esperienza in un campionato competitivo in vista di un possibile futuro in Serie A.

