Ponte sul Nure chiuso la strada per Corte sarà presa d’assalto | la preoccupazione dei cittadini

Il ponte sul Nure chiuso ha inghiottito Corte Maggiore in un caos di traffico e disagio, mentre il centro storico, tra i più affascinanti della provincia, si trasforma in una zona invivibile. La frustrazione dei cittadini cresce di fronte a decenni di scelte politiche che hanno favorito uno sviluppo disordinato e insostenibile. È arrivato il momento di ripensare le strategie per restituire serenità e bellezza a questa splendida comunità.

«Cortemaggiore è assediato dal traffico, il suo centro storico, uno dei più belli della provincia, sopporta un passaggio ininterrotto di veicoli pesanti e non, che di fatto lo rendono invivibile. Le scelte politiche degli ultimi vent'anni hanno privilegiato uno sviluppo disordinato e caotico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

