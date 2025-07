Digitale | Lasorella Agcom ‘Semplificare le regole per agevolare le Pmi’

In un mondo in rapida evoluzione digitale, Giacomo Lasorella, presidente di Agcom, sottolinea l'importanza di semplificare le regole per favorire le piccole e medie imprese. La sfida è adattare le norme del settore delle comunicazioni elettroniche alle nuove esigenze di un mercato in costante trasformazione, sia a livello nazionale che europeo. Solo così si potrà creare un ecosistema più accessibile e competitivo, stimolando innovazione e crescita.

“Siamo in una fase di grande trasformazione sia a livello nazionale sia a livello europeo. Bisogna adattare quelle regole pensate per un mondo delle comunicazioni elettroniche ‘classico’ al mondo attuale per agevolare le piccole imprese”. Così Giacomo Lasorella, presidente Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, intervenendo all’evento “Il futuro del cloud in Italia e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Digitale: Lasorella (Agcom), ‘Semplificare le regole per agevolare le Pmi’

In questa notizia si parla di: regole - digitale - lasorella - agcom

“Basta un ‘cuoricino’ per tradire”: la Gen Z riscrive così le regole dell’infedeltà nell’era digitale - Nell'era digitale, un semplice ‘cuoricino’ può diventare il simbolo di tradimento tra i giovani della Gen Z.

Digitale: Lasorella (Agcom), 'Semplificare le regole per agevolare le Pmi'; Digitale: Lasorella (Agcom), ‘Semplificare le regole per agevolare le Pmi’; Digitale: Salsano (Tor VErgata), ‘Facilitare accesso Pmi al Cloud’.

Digitale: Lasorella (Agcom), 'Semplificare le regole per agevolare le Pmi' - Bisogna adattare quelle regole pensate per un mondo delle comunicazioni elettroniche 'classico' ... Segnala msn.com

Lasorella (Agcom): "Adattare regolazione servizi cloud per agevolare Pmi" - Bisogna adattare quelle regole pensate per un mondo delle comunicazioni elettroniche ‘classico’ ... Si legge su msn.com