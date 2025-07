Assunzioni docenti PNRR | le indicazioni dell’USR Sicilia per l’abilitazione NOTA

Se sei tra i docenti vincitori del concorso PNRR, è fondamentale conoscere le ultime indicazioni dell’USR Sicilia per l’abilitazione. La nota n. 32141 del 4 luglio 2025 chiarisce i passaggi da seguire per ottenere l’autorizzazione all’immissione in ruolo a partire dal prossimo anno scolastico. Scopriamo insieme come preparare la documentazione e rispettare le scadenze, per affrontare con successo questa importante opportunità.

L’USR Sicilia ha definito i termini per i vincitori del concorso PNRR. Con la nota n. 32141 del 4 luglio 2025, si chiede di trasmettere la dichiarazione di abilitazione per l’immissione in ruolo a partire dal prossimo anno scolastico. Destinatari della comunicazione e scadenza degli adempimenti richiesti La nota è indirizzata ai docenti vincitori della . Assunzioni docenti PNRR: le indicazioni dell’USR Sicilia per l’abilitazione NOTA . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Trasmissione dichiarazione di conseguimento abilitazione vincitori concorso PNRR 1 a seguito di conclusione percorsi di formazione iniziale/completamento; Vincitori concorso PNRR con contratto a t.d.: trasmissione della dichiarazione di conseguimento dell'abilitazione [Nota USR Sicilia]; Ulteriori indicazioni per la trasmissione dichiarazione abilitazione percorsi di completamento – vincitori concorso PNRR 1.

