Luigi Carrino è il nuovo presidente del Rotary Club Ulisse 2101 Golfo di Napoli

All’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si è tenuta la cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Club Ulisse 2101 Golfo di Napoli. A ricevere il Collare di presidente per l’anno rotariano 20252026 è Luigi Carrino, Professore Ordinario presso l’Università di Napoli Federico II e figura di riferimento internazionale per il settore aerospaziale. Con il titolo “Sotto lo stesso cielo – Il valore della continuità”, l’evento ha celebrato il legame tra passato e futuro, tra chi cede il testimone e chi lo raccoglie con spirito di servizio. Carrino ha espresso, nel suo discorso inaugurale, una visione fortemente ancorata ai valori rotariani: valorizzare i talenti, sostenere le eccellenze del territorio, promuovere inclusione e coesione sociale, e rafforzare il ruolo del Rotary nella costruzione di reti virtuose per la crescita della Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it