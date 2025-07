' Abbandonato' dall' Inps l' azienda gli pagò lo stipendio fino alla morte | La legge Steven per i malati oncologici è realtà

La storia di Steven Babbi, giovane italiano morto nel 2020 a soli 24 anni, ha toccato il cuore di tutta Italia. Dopo una lunga battaglia contro il sarcoma di Ewing, si era trovato isolato tra burocrazia e ingiustizie: l'INPS aveva sospeso i suoi diritti, lasciandolo senza stipendio, mentre la sua azienda continuava a sostenerlo. Un esempio di come le leggi possano ancora fare la differenza, e di quanto sia fondamentale proteggere i malati oncologici.

La sua storia aveva commosso tutta l'Italia quando morì nel 2020, all'età di 24 anni, dopo una lunga battaglia contro il sarcoma di Erwing. Steven Babbi era stato 'abbandonato' dall'Inps che riteneva concluso il suo diritto alla malattia retribuita, ma non dalla sua azienda, la Siropack di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: abbandonato - inps - azienda - steven

'Abbandonato' dall'Inps, l'azienda gli pagò lo stipendio fino alla morte: La legge Steven per i malati oncologici è realtà ; Morto Steven Babbi, 24enne malato di tumore e abbandonato dall'Inps; È morto a 24 anni Steven Babbi: malato di cancro, era stato adottato dalla sua azienda.

’Inps va in Azienda’, doppio appuntamento alla Vimi Fasteners - MSN - Doppio appuntamento, alla sede della ditta Vimi Fasteners di Novellara, che ha ospitato l’iniziativa ’Inps va in Azienda’, promosso dalla direzione regionale e provinciale dell’Inps per ... Lo riporta msn.com