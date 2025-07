Nathan Fillion e le sue parolacce da Green Lantern nel progetto DC

Nathan Fillion si prepara a portare un nuovo volto al personaggio di Guy Gardner nel DC Universe, con un tocco di maturità e cruda autenticità. La sua interpretazione, ricca di parolacce e momenti senza filtri, promette di rivoluzionare il modo in cui il pubblico percepisce il personaggio. Con tre titoli all’orizzonte, Fillion si candida a essere uno dei protagonisti più interessanti e innovativi del panorama DC, lasciando il segno in modo...

Il mondo delle produzioni DC continua a espandersi con nuovi personaggi e progetti che promettono di portare un tono più maturo e crudo rispetto al passato. Tra le figure più attese figura Guy Gardner, interpretato da Nathan Fillion, che si prepara a essere protagonista in tre imminenti titoli del DC Universe (DCU). La sua interpretazione si distingue per un approccio più diretto e senza filtri, come rivelato dallo stesso attore in alcune dichiarazioni recenti. il ruolo di guy gardner nel nuovo dc universe. le anticipazioni su lanterns. Guy Gardner sarà uno dei personaggi principali nella serie Lanterns, dove interpreterà una versione molto fedele alla controparte dei fumetti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nathan Fillion e le sue parolacce da Green Lantern nel progetto DC

