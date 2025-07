Capitale italiana della Cultura 2028 si candidano 25 Comuni

Un patrimonio di storie, tradizioni e innovazione si prepara a brillare: 25 splendidi comuni italiani, da Anagni a Vieste, hanno annunciato la loro candidatura per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028. Questa corsa tra città di grande valore storico e culturale promette di arricchire il panorama nazionale, valorizzando le singole identità e promuovendo un futuro all’insegna dell’arte e della creatività . Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa entusiasmante sfida.

Sono 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di Capitale italiana della Cultura per l’anno 2028. Da Anagni a Vieste, passando, tra gli altri, da Ancona, Benevento o Catania: sono 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di Capitale . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Capitale italiana della Cultura 2028, si candidano 25 Comuni

In questa notizia si parla di: capitale - comuni - italiana - cultura

Capitale della Cultura 2028: Tarquinia ci crede ed è capofila della rete dei comuni della DMO Etruskey - Tarquinia si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia culturale: con orgoglio, si candida a diventare la “Capitale Italiana della Cultura 2028”, guidando con determinazione la rete dei Comuni della DMO Etruskey.

Capitale Italiana Cultura 2028, 25 città in corsa: ROMA (ITALPRESS) – Sono 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di “Capitale italiana della Cultura” per l’anno 2028 rispondendo all’avviso pubblicato Vai su Facebook

MELFI TRA I 25 COMUNI CANDIDATI A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028 Vai su X

Capitale Italiana della Cultura 2028: in gara c’è anche l’unico comune reggino; “Capitale italiana della Cultura 2028”: il Ministero della Cultura comunica i 25 Comuni in corsa per il titolo; Capitale italiana della Cultura 2028, in corsa anche Valeggio sul Mincio.

Subiaco Capitale italiana del Libro, svelato il programma degli eventi: alla presentazione anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli - Finalmente arriva il programma degli eventi di Subiaco Capitale italiana del libro 2025. msn.com scrive

Valeggio si candida al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 - Il comune di Valeggio sul Mincio si candida al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Lo riporta veronaoggi.it