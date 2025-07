Inter ultimatum per Calhanoglu | ora non ci sono più dubbi

L’Inter ha preso una decisione definitiva nei confronti di Calhanoglu: un ultimatum chiaro che mette fine a ogni dubbio. La tensione tra il centrocampista e il club si fa sentire, tra risposte a distanza e silenzi inquietanti. Con l’inizio della preparazione alle porte, il futuro del turco nel nerazzurro resta incerto, alimentando discussioni e preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione è ormai arrivata a un punto cruciale.

