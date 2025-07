AntimafiaPatuanelli M5S | primo ok maggioranza a ddl per cacciare Scarpinato e De Raho

La politica spesso si muove tra scontri e alleanze, ma quando si tratta di giustizia e legalità, il dibattito si fa ancora più acceso. Oggi, in Senato, la maggioranza ha approvato un ddl che mira a rimuovere dalla Commissione Antimafia due figure di spicco come Scarpinato e De Raho, suscitando forti polemiche e controversie. È un momento cruciale che mette in discussione i valori stessi della lotta alla mafia e la tutela delle istituzioni.

Roma, 9 lug. (askanews) – “Oggi la maggioranza in Senato ha approvato il mandato sul ddl che punta a cacciare Scarpinato e De Raho dalla Commissione Antimafia. Lo ha spiegato bene Alessandra Maiorino: hanno bocciato tutti gli emendamenti, trasformando il loro odio politico in una norma contra personam. Pensateci un attimo: due magistrati che hanno speso la vita nella lotta alla mafia, secondo questa maggioranza sarebbero in conflitto di interessi a occuparsi di lotta alla mafia in Parlamento. Se non fosse un attacco vergognoso alla Costituzione e alla libertà di mandato dei parlamentari, ci sarebbe da ridere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

