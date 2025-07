Disastro Juve tra Comolli e rescissione Vlahovic | Succursale del Milan

Tra polemiche e tensioni, la Juventus affronta un momento di grande turbolenza: tra il coinvolgimento di Comolli e la rescissione di Vlahovic, l'ombra di una “succursale del Milan” aleggia sul club bianconero. Un quadro complesso che mette in discussione il futuro del bomber e i rapporti con gli storici rivali rossoneri. La strada verso la rinascita si fa più ardua, ma la passione juventina non si arrende: è il momento di rispondere alle sfide con determinazione.

Scatta la polemica sul dg francese, al centro del dibattito il futuro del bomber ma anche rapporti particolari con il club rossonero Ci sono grandi ambizioni, in casa Juventus, ma con la consapevolezza di dover lavorare molto per poterle perseguire. Ancora una volta, il club bianconero è chiamato a una risalita complicata, per tornare ai livelli consoni al club. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Su Calciomercato.it, vi stiamo raccontando tutti i potenziali movimenti in entrata della Vecchia Signora, ma anche di quella che è una situazione delicatissima, come il futuro di Vlahovic.