Manovra sbagliata e l’auto finisce a mollo nel porticciolo Disavventura per un pizzaiolo

Una semplice manovra sbagliata o un parcheggio poco attento e la scena si trasforma in un tuffo imprevisto: un’auto finisce a mollo nel porticciolo di Gallipoli, creando scompiglio tra i pescatori e gli abitanti. Un disavventura che potrebbe capitare a chiunque, ma per un pizzaiolo locale, questa volta, è stato un incidente memorabile. La vicenda evidenzia quanto siano importanti prudenza e attenzione anche nelle cose più quotidiane.

GALLIPOLI – Una manovra sbagliata o un posteggio fronte mare mal eseguito e l’auto finisce diritta in acqua nei pressi del porticciolo e dello scalo d’alaggio del Canneto alle spalle dell’omonimo santuario gallipolino. E’ accaduto ancora una volta nella zona portuale gallipolina nella zona di via. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

