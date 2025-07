Digitale | Salsano Tor VErgata ‘Facilitare accesso Pmi al Cloud’

Nel cuore di Roma, Stefano Salsano di Tor Vergata sottolinea l’importanza di rendere il cloud accessibile alle PMI, un passo cruciale per la crescita e l’innovazione del sistema paese. Facilitare l’ingresso di piccole e medie imprese nel mondo digitale significa promuovere competitività e sviluppo sostenibile. È dunque fondamentale accompagnare questo percorso, affinché il futuro del cloud in Italia e in Europa possa essere davvero inclusivo e proficuo per tutti.

“Bisogna facilitare l’accesso delle Pmi al Cloud e accompagnare questo processo positivo per le piccole medie imprese e per tutto il sistema Paese”. Così Stefano Salsano, Professore Dip. Ing. Elettronica- Tor Vergata all’incontro “Il futuro del cloud in Italia e in Europa”, l’evento organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell’Informazione a Roma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Digitale: Salsano (Tor VErgata), ‘Facilitare accesso Pmi al Cloud’

In questa notizia si parla di: salsano - vergata - facilitare - accesso

Salsano (Tor Vergata): “Facilitare accesso pmi a cloud” - Nel cuore dell’innovazione digitale, facilitare l’accesso delle PMI al cloud rappresenta una svolta cruciale per la crescita e la competitività del nostro sistema Paese.

Salsano (Tor Vergata): Facilitare accesso pmi a cloud; Digitale: Salsano (Tor VErgata), ‘Facilitare accesso Pmi al Cloud’; Digitale: Salsano (Tor VErgata), ‘Facilitare accesso Pmi al Cloud’.

Salsano (Tor Vergata): "Facilitare accesso pmi a cloud" - “Bisogna facilitare l’accesso delle Pmi al Cloud e accompagnare questo processo positivo per le piccole medie imprese e per tutto il sistema Paese”. Scrive msn.com