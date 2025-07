Cristina Mazzotti rapita e lasciata morire in una buca | chiesti tre ergastoli a 50 anni dai fatti

Una tragica vicenda che ha scosso l’Italia: Cristina Mazzotti, rapita e lasciata morire in una buca, è al centro di un processo emblematico davanti alla Corte d’Assise di Como. Dopo anni di attesa, il pubblico ministero Cecilia Vassena ha chiesto tre ergastoli per i principali imputati, segnando un momento cruciale nella ricerca di giustizia. La sentenza definitiva si avvicina, ma la domanda rimane: si farà luce fino in fondo su questa terribile vicenda?

Como, 9 luglio 2025 – Una condanna all’ergastolo per tutti gli imputati del processo per il r apimento di Cristina Mazzotti, in corso davanti alla Corte d’Assise di Como. E’ stata chiesta dal pubblico ministero della Dda di Milano, Cecilia Vassena, a conclusione la sua requisitoria, nella quale ha chiesto il massimo della pena per i tre imputati rimasti a processo - Demetrio Latella, 70 anni, G i useppe Calabrò, 75 anni e A ntonio Talia, 74 anni - dopo la morte di Giuseppe Morabito, decdeuto a 80 anni lo scorso dicembre e ritenuto il mandante, colui che avrebbe messo a disposizione l’auto utilizzata per il sequestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cristina Mazzotti rapita e lasciata morire in una buca: chiesti tre ergastoli a 50 anni dai fatti

In questa notizia si parla di: anni - cristina - mazzotti - rapita

Isola dei Famosi: Cristina Plevani trionfa, a 25 anni dalla vittoria al GF - Cristina Plevani, icona della televisione italiana, conquista ancora una volta il cuore del pubblico a 25 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello.

Aveva solo 18 anni quando fu rapita e poi uccisa dalla ‘ndrangheta, dopo 25 giorni di prigionia. Cinquant’anni dopo, durante il processo in corso, in aula sono state lette per la prima volta le lettere scritte da Cristina Mazzotti mentre era prigioniera. Vai su Facebook

Cristina Mazzotti rapita e lasciata morire in una buca: chiesti tre ergastoli a 50 anni dai fatti; Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, chiesta la condanna all’ergastolo per i tre imputati; «Cristina Mazzotti torturata e uccisa dalla ’ndrangheta. Carcere a vita per tutti gli imputati».

Cristina Mazzotti rapita e lasciata morire in una buca: chiesti tre ergastoli a 50 anni dai fatti - In quasi sei ore di requisitoria, il pm della Dda Cecilia Vassena ha chiesto il massimo della pena per Demetrio Latella, Giuseppe Calabrò e Antonio Talia, ritenuti gli autori materiali del sequestro ... Scrive ilgiorno.it

Sequestrata e uccisa 50 anni fa, pm chiede tre ergastoli - La Procura antimafia di Milano ha chiesto la condanna all'ergastolo per i tre imputati del processo in corso davanti al tribunale di Como per il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti, rapita a 1 ... Segnala ansa.it