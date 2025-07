E se la Ferrari prendesse Horner al posto di Vasseur?

E se la Ferrari decidesse di sostituire Vasseur con Christian Horner? Dopo anni di tensioni e difficoltà interne, il team italiano potrebbe trovare una svolta inaspettata. La presenza di Horner, noto per aver gestito brillantemente la Red Bull, potrebbe portare nuova linfa e strategie vincenti. Ma quali sarebbero le ripercussioni di un tale cambio? Scopriamo insieme come questa mossa potrebbe rivoluzionare gli equilibri della Formula 1.

Era già da qualche tempo che le cose non andavano. Che in casa Red Bull c’erano frizioni e musi lunghi, sinonimi inequivocabili di un malessere dalla durata (almeno) biennale: il caso di molestie sessuali, il litigio con “Sir” Jos Verstappen, le incomprensioni con Helmut Marko. Christian Horner si era fatto ormai terra bruciata intorno a sé, e quando i risultati non arrivano – si sa – la situazione si complica sempre di più. Red Bull, via Horner dentro Mekies: occasione Ferrari?. Il manager britannico è stato licenziato con effetto immediato dopo il weekend di Formula 1 in Gran Bretagna. Al suo posto arriverà l’ex Ferrari e Visa Cash App (la scuderia satellite della Red Bull) Laurent Mekies. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - E se la Ferrari prendesse Horner al posto di Vasseur?

In questa notizia si parla di: horner - ferrari - prendesse - posto

Horner in Ferrari al posto di Vasseur, spuntano dei colloqui segreti: le mosse di Elkann scuotono la F1 - Nell'afa del paddock di Formula 1 si intensificano le voci di un possibile cambio al vertice della Ferrari, con il nome di Christian Horner, attuale team principal della Red Bull, in cima alla lista.

... in un'altra squadra, molti potrebbero seguirlo ed altri potrebbero aggiungersi. Se mai Ferrari lo prendesse (#IhaveADream) sarebbe la prova tangibile che vuole veramente vincere, perché Horner in una squadra, vuole solo fare questo e, preferisco d gran lu Vai su X

Clamoroso in casa Red Bull: Chris Horner sarebbe stato informato del suo licenziamento, nonostante un contratto in essere sino al 2030. Preferiamo parlare al condizionale, non essendoci ufficialità di rito, ma così riferisce Erik Van Haren del Telegraaf: “La bo Vai su Facebook

La Red Bull licenzia Christian Horner: al suo posto Mekies; E se la Ferrari prendesse Horner al posto di Vasseur?.

Horner licenziato, la Red Bull lo fa fuori dopo 20 anni: al suo posto l'ex Ferrari - Christian Horner lascia la Red Bull dopo 20 anni di carriera nel team di Formula 1. Si legge su tuttosport.com

Pagina 2 | Horner licenziato, la Red Bull lo fa fuori dopo 20 anni: al suo posto l'ex Ferrari - "Vorremmo ringraziare Christian Horner per il suo straordinario lavoro negli ultimi 20 anni", ha spiegato in una nota Oliver Mintzlaff, Ceo Corporate Projects and Investments di Red Bull. Secondo tuttosport.com