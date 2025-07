Mattarella a Zelensky | Pieno sostegno dell' Italia all' Ucraina

In un gesto di solidarietà e amicizia, il Presidente Mattarella ha ribadito il forte supporto dell’Italia all’Ucraina, sottolineando l’impegno del nostro Paese a difendere la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale. Durante il colloquio con Zelensky, le parole di solidarietà si sono fatte ancora più concrete, dimostrando come l’Italia continui a sostenere con fermezza la causa ucraina in un momento cruciale per la pace e la stabilità internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 Mattarella a Zelensky: "Pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina per la sua indipendenza, integrità e sovranità" “Benvenuto in questo Palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranita' e all'integrita' territoriale dell'Ucraina", ha detto il Presidente Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella a Zelensky: Pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina

