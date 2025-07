Ilary Blasi | nozze in vista? La conduttrice fa chiarezza

Ilary Blasi torna sotto i riflettori, questa volta tra gossip e realtà. Dopo il divorzio da Francesco Totti, la conduttrice si trova al centro di nuove speculazioni: nozze in vista o solo rumors? La sua risposta chiarisce ogni dubbio, alimentando l’attesa e mantenendo vivo il fascino di una delle figure più amate dello spettacolo italiano. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci? Scopriamolo insieme.

Ilary Blasi e Bastian Müller: nozze in vista o solo rumors? Parla la conduttrice televisiva, ecco cosa è emerso. I riflettori non smettono mai di inseguire Ilary Blasi. Dopo il divorzio mediatico da Francesco Totti, la conduttrice torna al centro del gossip per il fidanzamento ufficiale con il compagno Bastian Müller. I due si sono conosciuti nel 2023, poco dopo la separazione di Ilary, e da allora sono diventati inseparabili. Viaggi, weekend romantici, vacanze con i figli: la loro relazione sembra basata su complicità e stabilità, lontana dal clamore delle cronache rosa. In attesa di sviluppi legali, Ilary e Bastian continuano la loro vita di coppia senza forzature. 🔗 Leggi su 361magazine.com