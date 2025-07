Bacio non consensuale e molestie alla sindaca di Bardonecchia | assolto l' ex comandante dei vigili

Un verdetto che suscita riflessione e speranza di giustizia: oggi, 9 luglio 2025, si conclude il processo ad Antonio Lovera, ex comandante dei vigili di Bardonecchia, assolto da tutte le accuse che lo vedevano coinvolto. La sentenza della giudice Immacolata Iadeluca mette fine a una vicenda complessa, lasciando aperta la strada a un dibattito piĂą ampio su rispetto e legalitĂ . Ma cosa significa davvero questa decisione per la comunitĂ locale?

Assolto sia per il bacio e le presunte molestie alla sindaca Chiara Rossetti, sia per l’ipotesi di peculato. Termina così oggi, 9 luglio 2025, il processo ad Antonio Lovera, ex comandante dei vigili di Bardonecchia. La sentenza La giudice Immacolata Iadeluca ha assolto anche Gian Piero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

“Bacio sulla guancia, strusciamento”: molestie alla sindaca, indagato il comandante della polizia locale a Bardonecchia - A Lovera sono contestati altri episodi: un bacio sulla guancia, uno «strusciamento» avvenuto davanti alle colleghe della sindaca. Si legge su torino.repubblica.it