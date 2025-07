L’Associazione Valentia premiata con il Calabria che Lavora 2025 – Premio Speciale Cultura

L’Associazione Valentia ha conquistato un prestigioso riconoscimento, il Premio Speciale Cultura, nel contesto della XXIV edizione di “Calabria che Lavora 2025”. Un traguardo che testimonia l’impegno costante nella promozione culturale e nella valorizzazione dei talenti locali, rafforzando il ruolo fondamentale della regione nel panorama culturale italiano. Questo riconoscimento non solo premia il lavoro svolto finora, ma sprona l’associazione a continuare a fare la differenza.

Un nuovo prestigioso riconoscimento per l'Associazione Valentia, che ha ricevuto il Premio Speciale Cultura nell'ambito della XXIV edizione del "Calabria che Lavora 2025", manifestazione che ogni anno celebra le eccellenze del territorio calabrese nei diversi ambiti professionali e culturali. A ritirare il premio è stata una delegazione dell'associazione, da anni impegnata nella promozione culturale, nella valorizzazione dei talenti locali e nella costruzione di reti che generano sviluppo sociale e civile. Il riconoscimento testimonia il valore del lavoro svolto e la coerenza di una missione portata avanti con passione: diffondere cultura, sostenere le nuove generazioni e creare opportunità partendo proprio dalla Calabria.

In questa notizia si parla di: associazione - premio - valentia - calabria

