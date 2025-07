Contro un' auto con la bici 13enne in elisoccorso al Maggiore

Un drammatico incidente a Borgonovo ha coinvolto un ragazzino di 13 anni in sella a una bici elettrica, che ha subito un grave trauma cranico. L’elisoccorso lo ha trasportato d’urgenza al Maggiore di Parma, dove ora riceve le cure necessarie. Questo triste episodio ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione e sicurezza sulle strade, soprattutto per i più giovani. La speranza è che possa riprendersi al più presto.

Un 13enne è stato portato in volo al Maggiore di Parma per un grave trauma cranico e una possibile commozione cerebrale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Borgonovo. Il ragazzino era in sella ad una bici a pedalata assistita quando da via San Cristoforo si è immesso in via. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

