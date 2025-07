Firenze presentazione del libro ' Fiorentin mangiafagioli' al Teatro Niccolini

Vieni a scoprire i segreti, le storie e i proverbi che rendono unica Firenze e la Toscana! Martedì 10 luglio, presso la libreria del Teatro Niccolini, Alfredo Scanzani e Marta Questa presentano il libro "Fiorentin mangiafagioli. Personaggi e luoghi nei detti e nei proverbi toscani (Sarnus)", introdotti dall’editore Antonio Pagliai. Un evento imperdibile per appassionati di cultura popolare e tradizioni locali, che ti farà immergere nel cuore autentico della nostra terra. Non mancare!

Firenze, 9 luglio 2025 - Il 10 luglio alla libreria del Teatro Niccolini in via Ricasoli 3, Alfredo Scanzani e Marta Questa presentano il libro 'Fiorentin mangiafagioli. Personaggi e luoghi nei detti e nei proverbi toscani (Sarnus)'. Introduce l'editore Antonio Pagliai. La presentazione avverrà alle ore 18 ed è a ingresso libero. "Peretola, Brozzi, Sesto e Campi, la peggio genia che Cristo stampi", "San Giovanni 'un vole inganni", "Quando il grano abbonda, in Arno il pesce affonda", "Chi ha un cieco fuori, ha un podere in Chianti", le migliori testimonianze dello spirito di un popolo sono i detti, i proverbi e le canzoni.