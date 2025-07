Simone Ventura la storia con Bettarini l' aggressione al figlio e il matrimonio con Giovanni Terzi | 5 curiosità

Simona Ventura, icona della televisione italiana, torna in Mediaset dopo tre anni con un ruolo tutto nuovo: conduttrice della versione "nip" del Grande Fratello 2026. La sua storia personale, tra il matrimonio con Giovanni Terzi, l’aggressione al figlio e la collaborazione con Bettarini, è fatta di sfide e rinascite. Scopriamo le cinque curiosità che rendono unica questa donna, pronta a conquistare ancora una volta il pubblico con il suo charme e la sua determinazione.

Tre anni dopo la sua ultima esperienza su Canale 5 alla guida del format "Ultima Fermata" Simona Ventura torna in Mediaset da conduttrice. SarĂ lei a guidare la versione "nip" - con concorrenti sconosciuti e non famosi - della prossima edizione del Grande Fratello al via a gennaio 2026. Lo ha confermato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Le premesse per un ritorno in grande stile di Simona Ventura sulle reti del Biscione c'erano tutte. Dopo gli ultimi anni trascorsi in Rai, Mediaset l'ha fortemente voluta al fianco di Veronica Gentili come opinionista unica e la sua presenza ha tenuto alto lo share.