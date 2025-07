Rapina a mano armata in un supermercato di Frosinone

Una rapina a mano armata scuote Frosinone: nel primo pomeriggio, un uomo e una donna con precedenti hanno minacciato una cassiera con un coltello nella zona Stazione per arraffare l’incasso. La scena, rapida e violenta, ha suscitato grande apprensione tra i clienti: immediatamente intervenuti, hanno tentato di bloccare i malviventi, mentre le forze dell’ordine sono state prontamente allertate. La vicenda mette in luce ancora una volta la necessità di maggiore sicurezza nei nostri spazi pubblici.

Rapina a mano armata a Frosinone, in zona Stazione. L'episodio nel primo pomeriggio. Un uomo e una donna, entrambi con precedenti di Polizia, sono entrati in un supermercato della zona, minacciando la cassiera con un coltello per farsi consegnare l'incasso. I presenti hanno immediatamente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: rapina - mano - armata - supermercato

Rapina a mano armata in farmacia. Banditi in fuga con il bottino - Un pomeriggio di paura a Torre Spaccata, dove due rapinatori armati di taglierino hanno colpito una farmacia, fuggendo con la cassa.

Rapina a mano armata in un supermercato di Battipaglia. Responsabile in fuga, indagini in corso https://ondanews.it/rapina-a-mano-armata-in-un-supermercato-di-battipaglia-responsabile-in-fuga-indagini-in-corso/… Vai su X

Rapina a mano armata nel supermarket di via Dante Alighieri, panico tra clienti e dipendenti. Che giornata! #Scafati #Crimine #Paura #Rapina #Supermercato Vai su Facebook

Rapina a mano armata in un supermercato di Frosinone; Frosinone, Rapina a mano armata in piazza Pertini: arrestati un uomo e una donna; Rapina in un supermercato, minacciano la cassiera con un coltello: due pregiudicati arrestati.

Rapina a mano armata in piazza Pertini: arrestati un uomo e una donna - hanno fatto irruzione armati in un supermercato, intimando al personale di consegnare l ... Secondo ciociariaoggi.it

Rapina a mano armata in un supermercato di Battipaglia. Responsabile in fuga, indagini in corso - Una persona è entrata nell’attività commerciale di via Plava minacciando i dipendenti con una pistola. Da ondanews.it