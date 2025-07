Sinner mostruoso 7-6 6-4 6-4 contro Shelton | conquista la semifinale

Nonostante il gomito fasciato e un infortunio ancora dolorante, Jannik Sinner si presenta al Central Court di Wimbledon con la determinazione di sempre. Con un solo obiettivo in mente: superare ogni ostacolo e raggiungere la semifinale. La sua grinta si è dimostrata più forte di ogni difficoltà , e questa vittoria contro Shelton ne è la prova concreta. È l’inizio di un nuovo capitolo di un percorso che promette emozioni intense.

Con il gomito fasciato ma con la grinta e la determinazione di sempre. Jannik Sinner ha fatto il suo ingresso al Central Court di Wimbledon e non molla nonostante l'infortunio riscontrato nell'ultimo match del 7 luglio, vinto con il ritiro di Grigor Dimitrov. E oggi, contro Ben Shelton, l'azzurro lotta per superare i quarti dello .

