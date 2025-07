Osimhen Juventus | cosa manca per la chiusura tra Napoli e Galatasaray! C’è ancora un unico nodo da risolvere prima della definitiva fumata bianca ecco cosa succede

La trattativa tra Napoli, Galatasaray e Osimhen è ormai ai dettagli finali, ma un ultimo nodo da risolvere minaccia di rallentare la fumata bianca. Mentre l’interesse del club turco si fa sempre più concreto, resta da chiarire un aspetto cruciale prima di chiudere definitivamente l’accordo. Cosa manca ancora per sbloccare la cessione? Scopriamolo in questa fase decisiva del mercato, che potrebbe cambiare le sorti di una delle operazioni più calde dell’estate.

Osimhen Juventus: cosa serve ancora per la chiusura tra Napoli e Galatasaray! C’è un nodo da sciogliere prima della fumata bianca, che succede. La trattativa che dovrebbe riportare Victor Osimhen al Galatasaray è entrata nella sua fase finale, quella in cui si definiscono i dettagli che possono sbloccare o far saltare un’intera operazione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Orazio Accomando di Sportmediaset, l’accordo tra il Napoli e il club turco è ormai incentrato su un unico, cruciale punto: le modalità di pagamento dei 75 milioni di euro della clausola. Il nodo del pagamento: 75 milioni in 5 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus: cosa manca per la chiusura tra Napoli e Galatasaray! C’è ancora un unico nodo da risolvere prima della definitiva fumata bianca, ecco cosa succede

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

