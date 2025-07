Assegnazioni provvisorie ATA 2025 26 domande dal 14 al 25 luglio per ricongiungimento e motivi di salute

Se sei un collaboratore scolastico ATA e desideri cambiare sede per il prossimo anno scolastico 2025/26, questa è la tua occasione. Dal 14 al 25 luglio 2025 puoi presentare domanda di assegnazione provvisoria, sia per motivi di salute che di ricongiungimento familiare, all’interno del nuovo contratto triennale. Non perdere questa opportunità: scopri come procedere e assicurati la sistemazione più adatta alle tue esigenze!

Dal 14 al 25 luglio 2025 è possibile presentare domanda di assegnazioni provvisorie ATA, nell’ambito del nuovo contratto triennale 20252028. La mobilità annuale riguarda i dipendenti di ruolo e i funzionari ex DSGA, per esigenze familiari, di salute o assistenza a persone con disabilità, anche non conviventi Nuovo CCNI triennale e calendario delle domande Firmata . Assegnazioni provvisorie ATA 202526 domande dal 14 al 25 luglio per ricongiungimento e motivi di salute . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: assegnazioni - provvisorie - domande - luglio

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti e ATA 2025/26, domande dal 14 al 25 luglio Vai su X

Assegnazioni provvisorie, domani alle 15:00 la firma sul contratto. Domande a stretto giro! A tra poco! LINK AL PRIMO COMMENTO Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2025/26, domande dal 14 al 25 luglio; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2028, sottoscritta l’ipotesi di CCNI: domande dal 14 al 25 luglio 2025; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2025/2026.

Assegnazioni provvisorie personale ATA 2025/26: domande dal 14 al 25 luglio. Chi può richiederla e per quali motivi - Firmata oggi l'ipotesi di CCNI relativa alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per il triennio 2025/2028. Segnala orizzontescuola.it

CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2028: sottoscritta l’ipotesi. Dal 14 luglio la presentazione delle domande - Grazie alle nostre proposte ampliata la platea di coloro che potranno fare domanda e del sistema delle deroghe. Si legge su flcgil.it