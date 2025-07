Con un fiore di marijuana alla Camera la sceneggiata di Magi | come risponde Lollobrigida

Un gesto simbolico audace, Riccardo Magi porta un fiore di marijuana alla Camera per attirare l’attenzione sulla delicata questione della legalizzazione e tutela della cannabis in Italia. Con questa scena, il deputato mira a scuotere le coscienze e a stimolare un dibattito più aperto e consapevole. Ma come risponderà l’onorevole Lollobrigida? La risposta potrebbe cambiare le sorti di una pianta che diventa simbolo di libertà e progresso nel nostro paese.

Un fiore di marijuana alla Camera dei deputati. Riccardo Magi ha illustrato l'interrogazione sulla cannabis al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida nell'Aula della Camera con un fiore di marijuana nell'occhiello della giacca. "Chiediamo cosa intende fare il suo governo per tutelare uno dei fiori all'occhiello della produzione agricola italiana dall'azione dello stesso governo che lo sta distruggendo. Parliamo della filiera della canapa, di 3mila aziende, 20mila operatori che in questo momento sono a rischio" dopo "il dl sicurezza diventato legge", ha domandato Magi ostentando la rappresentazione di quanto affermato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Con un fiore di marijuana alla Camera, la sceneggiata di Magi: come risponde Lollobrigida

