Pogacar al Tour è contemporaneamente maglia gialla verde e a pois | quanto guadagnerà in un giorno

Tadej Pogacar sta facendo la storia al Tour de France, indossando contemporaneamente maglia gialla, verde e a pois: un'impresa spettacolare e ricca di premi. Ma quanto ha realmente guadagnato giorno dopo giorno? Scopri i dettagli dei premi e delle sue performance, e lasciati sorprendere dalla sua straordinaria avventura in questa edizione epica del prestigioso grande giro. Continua a leggere per svelare tutti i segreti di questo talento eccezionale.

Quanto ha guadagnato Tadej Pogacar giorno per giorno al Tour de France. Il ciclista sloveno è contemporaneamente maglia gialla, bianca e a pois. Per chi la indossa sono previsti premi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giorno - pogacar - tour - contemporaneamente

La crono di oggi ci consegna un Remco Evenepoel volante che rifila 20” a Vingegaard e 48” a Pogacar lungo un percorso di 17km. Il campione olimpico e campione del mondo si prende la maglia gialla e regala alla Quick-Step la vittoria numero 1000(?) nella Vai su Facebook

Pogacar al Tour è contemporaneamente maglia gialla, verde e a pois: quanto guadagnerà in un giorno; Wigging controcorrente al Tour: Pogacar e Vingegaard come il gatto col topo, Evenepoel ne approfitterà ; Tre Valli Varesine: perché i ciclisti (guidati da Tadej Pogacar) hanno scelto di fermarsi.

Tour de France: Evenepoel vince la crono, Pogacar in maglia gialla, terzo Affini. Che batosta per Vingegaard - Remco Evenepoel non delude le attese e vince la prima cronometro di questo Tour de France, l’unica pianeggiante. Riporta ilfattoquotidiano.it

La prima crono è di Evenepoel. Pogacar, maglia gialla e prima sberla a Vingegaard - A Caen grande prestazione del belga, che vince davanti allo sloveno rifilandogli 16". Secondo gazzetta.it