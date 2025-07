Evenepoel domina la crono al Tour Pogacar in maglia gialla

In un crescendo di emozioni, Remco Evenepoel si impone con maestria nella cronometro di Caen, consolidando la sua leadership al Tour de France 2025. Lo sloveno Pogacar, indossando la maglia gialla, lotta con determinazione, dimostrando che questa tappa ha appena dato il via a un duello epico. La corsa è ancora tutta da scrivere, e gli appassionati non possono perdere neanche un momento di questa avvincente battaglia su due ruote.

Successo a Caen dello specialista belga, lo sloveno diventa nuovo leader della classifica CAEN (FRANCIA) - Il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) centra il successo nella quinta tappa del Tour de France 2025, la cronometro individuale Caen-Caen di 33 chilometri. Il campione del mondo nelle cor.

